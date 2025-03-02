Наближаються рекордні "плюси". Синоптик дала прогноз на завтра і найближчі дні

Завтра, 3 березня, в Україні буде пахмуро, але без опадів. Надалі теплішатиме, а до вихідних температура може піднятися до +15 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Понеділок в Україні буде хмарнуватим, якісь серйозні опади навряд, хіба де-не-де мряка або невеликий сніг", - розповіла вона.



Крім того, за даними синоптика, вітер буде північно-західним, рвучким, а температура повітря протягом дня очікується +2...+5 градусів, на заході до +7, на сході свіжіше, близько 0.

Погода у Києві та потепління в Україні

У Києві 3 березня буде хмарно, прохолодно, десь в межах +2...+4 градусів.

"Але надалі з кожним днем теплішатиме! Вихідними в більшості областей України ймовірно +10...+15 градусів!" - зазначила Діденко.