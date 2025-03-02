Наближаються рекордні "плюси". Синоптик дала прогноз на завтра і найближчі дні
Завтра, 3 березня, в Україні буде пахмуро, але без опадів. Надалі теплішатиме, а до вихідних температура може піднятися до +15 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
"Понеділок в Україні буде хмарнуватим, якісь серйозні опади навряд, хіба де-не-де мряка або невеликий сніг", - розповіла вона.
Крім того, за даними синоптика, вітер буде північно-західним, рвучким, а температура повітря протягом дня очікується +2...+5 градусів, на заході до +7, на сході свіжіше, близько 0.
Погода у Києві та потепління в Україні
У Києві 3 березня буде хмарно, прохолодно, десь в межах +2...+4 градусів.
"Але надалі з кожним днем теплішатиме! Вихідними в більшості областей України ймовірно +10...+15 градусів!" - зазначила Діденко.
Погода в Україні
Нагадаємо, до кінця доби 2 березня в Києві збережеться туман. Видимість буде 200-500 м. З цієї причини синоптики запропонували водіям і пішоходам дотримуватися деяких правил, які допоможуть убезпечити себе в туман.
Уточнимо, що раніше синоптики теж попереджали, що найближчим часом в Україні почне теплішати. Загалом у березні 2025 року в Україні середня місячна температура повітря прогнозується в межах +1..+7 градусів. Це на 1-1,5 градуса вище за норму.
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