Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине

Март в Украине начался с заявки на продолжение зимы. О ней напоминали мрозы, которые часто фиксировались в ночные часы.

На днях синоптики предупреждали, что в Украине потеплеет. В частности, по данным синоптика Наталки Диденко, уже 8-9 марта в Украине ожидается до +15 градусов.

Добавим, что март 2025 года в Украине обещает быть теплее обычного. Средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах +1...+7 градусов.

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