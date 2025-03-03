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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Понеділок 03 березня 2025 07:00
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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 3 березня, в Україні буде майже без опадів. Вдень буде тепло, до 6°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Хмарно з проясненнями. Вдень на крайньому півдні країни місцями невеликий мокрий сніг та дощ; на решті території без опадів.

Вранці в Україні, крім сходу, місцями туман. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно західний, 7-12 м/с.

Температура вдень 1-6° тепла, на сході країни близько 0°.

Погода у Києві та області

Хмарно з проясненнями, вдень без опадів. По області вранці місцями туман.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура по області вдень 1-6° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.
Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні
Погода в Україні 3 березня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні

Березень в Україні розпочався із заявки на продовження зими. Про неї нагадували морози, які часто фіксувалися в нічні години.

Днями синоптики попереджали, що в Україні потеплішає. Зокрема, за даними синоптикині Наталки Діденко, уже 8-9 березня в Україні очікується до +15 градусів.

Додамо, що березень 2025 року в Україні обіцяє бути теплішим за звичайний. Середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах +1...+7 градусів.

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