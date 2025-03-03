Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 3 марта, в Украине будет почти без осадков. Днем будет тепло, до 6°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на" Укргидрометцентр ".

Температура по области днем 1-6° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 3-5° тепла. Погода в Украине 3 марта (facebook.com/UkrHMC)

Облачно с прояснениями, днем без осадков. По области утром местами местами туман.

Утром в Украине, кроме востока, местами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.

Облачно с прояснениями. Днем на крайнем юге страны местами небольшой мокрый снег и дождь; на остальной территории без осадков.

Погода в Украине

Март в Украине начался с заявки на продолжение зимы. О ней напоминали мрозы, которые часто фиксировались в ночные часы.

На днях синоптики предупреждали, что в Украине потеплеет. В частности, по данным синоптика Наталки Диденко, уже 8-9 марта в Украине ожидается до +15 градусов.

Добавим, что март 2025 года в Украине обещает быть теплее обычного. Средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах +1...+7 градусов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.