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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Понедельник 03 марта 2025 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 3 марта, в Украине будет почти без осадков. Днем будет тепло, до 6°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укргидрометцентр".

Облачно с прояснениями. Днем на крайнем юге страны местами небольшой мокрый снег и дождь; на остальной территории без осадков.

Утром в Украине, кроме востока, местами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.

Температура днем 1-6° тепла, на востоке страны около 0°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, днем без осадков. По области утром местами местами туман.

На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура по области днем 1-6° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 3-5° тепла.
Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине
Погода в Украине 3 марта (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине

Март в Украине начался с заявки на продолжение зимы. О ней напоминали мрозы, которые часто фиксировались в ночные часы.

На днях синоптики предупреждали, что в Украине потеплеет. В частности, по данным синоптика Наталки Диденко, уже 8-9 марта в Украине ожидается до +15 градусов.

Добавим, что март 2025 года в Украине обещает быть теплее обычного. Средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах +1...+7 градусов.

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