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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 27 лютого, в Україні опадів не буде. А холодне повітря повільно відступає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

"Погоду в Україні ще продовжуватиме визначати область високого атмосферного тиску, тому опади не очікуються. Холодне повітря повільно відступає", - зазначили синоптики.

При цьому, найдовше воно затримається на північному сході та сході країни, де прогнозується найхолодніша погода, вдень 0-5° морозу.

"У західних областях, навпаки, потепління буде найвідчутнішим вдень 5-10° тепла. На решті території буде приємна денна температура в межах невеликих плюсових значень", - додали в "Укргідрометцентрі".

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. На дорогах, крім західних та більшості південних областей, місцями ожеледиця.

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 0-5° тепла; у Києві вдень 2-4° тепла.

Погода в Україні 27 лютого (facebook.com/UkrHMC)

Потужний снігопад у Туреччині

У Туреччині стався потужний снігопад. У Кастамону, Туреччина активний циклон, що сформувався над східним Середземномор’ям, спричинив сильні ускладнення у багатьох галузях роботи.

Циклон приніс арктичне повітря, знизивши температуру до -5…-10°C, що сприяло випадінню інтенсивних опадів.

Через вологе середземноморське повітря снігопад тривав понад 24 години, утворивши покрив у 50-70 см, а в горах - понад 1 м. Пориви вітру 15-20 м/с спричинили хуртовини та замети.

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