Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

"Погоду в Украине еще будет продолжать определять область высокого атмосферного давления, поэтому осадки не ожидаются. Холодный воздух медленно отступает", - отметили синоптики.

При этом, дольше всего он задержится на северо-востоке и востоке страны, где прогнозируется самая холодная погода, днем 0-5° мороза.

"В западных областях, наоборот, потепление будет самым ощутимым днем 5-10° тепла. На остальной территории будет приятная дневная температура в пределах небольших плюсовых значений", - добавили в "Укргидрометцентре".

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. На дорогах, кроме западных и большинства южных областей, местами гололедица.

Погода в Киеве и области

Переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура днем 0-5° тепла; в Киеве днем 2-4° тепла.



Погода в Украине 27 февраля (facebook.com/UkrHMC)