Стамбул "заблокували" снігопади: що відбувається в місті (фото, відео)

У Туреччині снігопад "накрив" найбільше місто - Стамбул. Опади та холодна погода буквально призупинили життя місцевих мешканців і гостей однойменної провінції на північному заході країни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис губернатора провінції Стамбул Давута Гюля у соцмережі Х.

Як снігопад порушив життя турецького Стамбула

За словами посадовця, снігопад продовжує "охоплювати" Стамбул та негативно впливає на життя людей.

İstanbul Valisi Davut Gül, kar yağışı nedeniyle yarın kentte eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.#istanbul #kartatili pic.twitter.com/5H5Lomhy9I — Anadolu'da Gündem (@anadoludagundem) February 11, 2025

"Згідно з метеорологічними даними, по всьому місту очікується продовження снігопадів і похолодання", - наголосив він.

istanbul Valisi Davut Gül, kar yağışı nedeniyle yarın okulların tatil edildiğini ilan etti. #karyağışıpic.twitter.com/IQM0VeJjus — Magazin S (@Magazin_SS) February 11, 2025

З огляду на таку ситуацію сьогодні, 12 лютого, в усіх навчальних закладах міста призупинили навчання.

İstanbul'da yılın ilk karıyla birlikte tatil haberi de geldi. İstanbul Valisi Gül, İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiğini duyurdu pic.twitter.com/xetqt6HAsy — İstanbul Ankara Haber (@istanbulAnkaraH) February 11, 2025

Крім того, певні категорії працівників отримали на цей день адміністративну відпустку.

"Люди з інвалідністю, люди з хронічними захворюваннями й вагітні працівники державних установ та організацій будуть вважатися такими, що перебувають в адміністративній відпустці у середу, 12 лютого 2025 року", - повідомив Гюль.

Допис губернатора провінції Стамбул (скриншот: x.com/gul_davut)

Згідно з прогнозами Державної метеорологічної служби Туреччини (Turkish State Meteorological Service), впродовж найближчих кількох днів снігу варто чекати не лише у Стамбулі.

На сьогодні, 12 лютого, підвищений рівень небезпеки через погодні умови було оголошено у трьох провінціях країни - Текірдаг, Киркларелі й Стамбул. Там імовірні сильні снігопади, обмерзання та налипання мокрого снігу.

Прогноз погоди в Туреччині на найближчі дні (інфографіка: mgm.gov.tr)