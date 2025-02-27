Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні
Сьогодні, 27 лютого, в Україні опадів не буде. А холодне повітря повільно відступає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
"Погоду в Україні ще продовжуватиме визначати область високого атмосферного тиску, тому опади не очікуються. Холодне повітря повільно відступає", - зазначили синоптики.
При цьому, найдовше воно затримається на північному сході та сході країни, де прогнозується найхолодніша погода, вдень 0-5° морозу.
"У західних областях, навпаки, потепління буде найвідчутнішим вдень 5-10° тепла. На решті території буде приємна денна температура в межах невеликих плюсових значень", - додали в "Укргідрометцентрі".
Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. На дорогах, крім західних та більшості південних областей, місцями ожеледиця.
Погода у Києві та області
Мінлива хмарність, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 0-5° тепла; у Києві вдень 2-4° тепла.
Погода в Україні 27 лютого (facebook.com/UkrHMC)
Потужний снігопад у Туреччині
У Туреччині стався потужний снігопад. У Кастамону, Туреччина активний циклон, що сформувався над східним Середземномор’ям, спричинив сильні ускладнення у багатьох галузях роботи.
Циклон приніс арктичне повітря, знизивши температуру до -5…-10°C, що сприяло випадінню інтенсивних опадів.
Через вологе середземноморське повітря снігопад тривав понад 24 години, утворивши покрив у 50-70 см, а в горах - понад 1 м. Пориви вітру 15-20 м/с спричинили хуртовини та замети.
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