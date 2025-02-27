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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Четверг 27 февраля 2025 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 27 февраля, в Украине осадков не будет. А холодный воздух медленно отступает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

"Погоду в Украине еще будет продолжать определять область высокого атмосферного давления, поэтому осадки не ожидаются. Холодный воздух медленно отступает", - отметили синоптики.

При этом, дольше всего он задержится на северо-востоке и востоке страны, где прогнозируется самая холодная погода, днем 0-5° мороза.

"В западных областях, наоборот, потепление будет самым ощутимым днем 5-10° тепла. На остальной территории будет приятная дневная температура в пределах небольших плюсовых значений", - добавили в "Укргидрометцентре".

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. На дорогах, кроме западных и большинства южных областей, местами гололедица.

Погода в Киеве и области

Переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура днем 0-5° тепла; в Киеве днем 2-4° тепла.
Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине
Погода в Украине 27 февраля (facebook.com/UkrHMC)

Мощный снегопад в Турции

В Турции произошел мощный снегопад. В Кастамону, Турция активный циклон, сформировавшийся над восточным Средиземноморьем, вызвал сильные осложнения во многих областях работы.

Циклон принес арктический воздух, снизив температуру до -5...-10°C, что способствовало выпадению интенсивных осадков.

Из-за влажного средиземноморского воздуха снегопад продолжался более 24 часов, образовав покров в 50-70 см, а в горах - более 1 м. Порывы ветра 15-20 м/с вызвали метели и заносы.

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