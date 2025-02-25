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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 25 лютого, в Україні вдень буде тепло, максимально до 7°. Місцями ймовірний сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Невелика хмарність, без опадів; лише у східних областях хмарно, місцями невеликий сніг.

На дорогах країни, крім заходу та півдня, подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура в західних, південно-західних областях та Криму вдень 2-7° тепла; на решті території вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Лівобережжі 2-7° морозу.

Погода у Києві та області

Невелика хмарність, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вдень 1-3° тепла.

Погода в Україні 25 лютого (facebook.com/UkrHMC)

Погода у другій декаді лютого 2025 в Україні

У другій декаді лютого в Україні спостерігався стійкий зимовий режим погоди, обумовлений впливом антициклонів.

Середні добові температури повітря у більшості днів були значно нижчими від норми. За показниками середньої декадної температури (мінус 5,6°С, норма мінус 2,2°С) це була найхолодніша декада за нинішню зиму .

Упродовж декади, як і в попередній період, на більшій частині території країни тривав дефіцит опадів. Лише в окремі дні спостерігалися невеликі опади у вигляді снігу та мокрого снігу.

Місцями відмічалися складні відкладання ожеледі та паморозі. У південних районах Одеської області опадів не було зовсім.

Додамо, що в останні дні лютого мороз в Україні продовжить триматися. Щоправда, будуть області, де вдень буде тепло, а ось багато снігу чекати не варто. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

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