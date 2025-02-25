Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 25 февраля, в Украине днем будет тепло, максимально до 7°. Местами вероятен снег.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Небольшая облачность, без осадков; только в восточных областях облачно, местами небольшой снег.
На дорогах страны, кроме запада и юга, местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура в западных, юго-западных областях и Крыму днем 2-7° тепла; на остальной территории днем от 2° мороза до 3° тепла, на Левобережье 2-7° мороза.
Небольшая облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве днем 1-3° тепла.
Погода в Украине 25 февраля (facebook.com/UkrHMC)
Во второй декаде февраля в Украине наблюдался устойчивый зимний режим погоды, обусловленный влиянием антициклонов.
Средние суточные температуры воздуха в большинстве дней были значительно ниже нормы. По показателям средней декадной температуры (минус 5,6°С, норма минус 2,2°С) это была самая холодная декада за нынешнюю зиму.
В течение декады, как и в предыдущий период, на большей части территории страны продолжался дефицит осадков. Лишь в отдельные дни наблюдались небольшие осадки в виде снега и мокрого снега.
Местами отмечались сложные отложения гололеда и изморози. В южных районах Одесской области осадков не было совсем.
Добавим, что в последние дни февраля мороз в Украине продолжит держаться. Правда, будут области, где днем будет тепло, а вот много снега ждать не стоит. Подробнее - в материале РБК-Украина.
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