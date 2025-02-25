Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода во второй декаде февраля 2025 в Украине

Во второй декаде февраля в Украине наблюдался устойчивый зимний режим погоды, обусловленный влиянием антициклонов.

Средние суточные температуры воздуха в большинстве дней были значительно ниже нормы. По показателям средней декадной температуры (минус 5,6°С, норма минус 2,2°С) это была самая холодная декада за нынешнюю зиму.

В течение декады, как и в предыдущий период, на большей части территории страны продолжался дефицит осадков. Лишь в отдельные дни наблюдались небольшие осадки в виде снега и мокрого снега.

Местами отмечались сложные отложения гололеда и изморози. В южных районах Одесской области осадков не было совсем.

Добавим, что в последние дни февраля мороз в Украине продолжит держаться. Правда, будут области, где днем будет тепло, а вот много снега ждать не стоит. Подробнее - в материале РБК-Украина.

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