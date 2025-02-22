Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Снігопад у Торонто

Снігопад у Торонто був спричинений потужним нор’істером (nor'easter). Він швидко посилювався, знижуючи атмосферний тиск до 980-985 гПа.

Це призвело до сильних снігопадів (понад 22 см снігу в аеропорту Пірсон), поривів вітру до 60-80 км/год та різкого похолодання до -10...-15°C.

Спостерігалися видимість менше 200 м, ожеледь та ожеледиця. Причому можливі нові хвилі холоду через активність полярного фронту.

Як повідомлялось, у вересні 2024 року в Африці пройшов сильний снігопад. Місцями кучугури досягали до двох метрів.

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