Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Снегопад в Торонто

Снегопад в Торонто был вызван мощным нор'истером (nor'easter). Он быстро усиливался, снижая атмосферное давление до 980-985 гПа.

Это привело к сильным снегопадам (более 22 см снега в аэропорту Пирсон), порывам ветра до 60-80 км/ч и резкому похолоданию до -10...-15°C.

Наблюдались видимость менее 200 м, гололед. Причем возможны новые волны холода из-за активности полярного фронта.

Как сообщалось, в сентябре 2024 года в Африке прошел сильный снегопад. Местами сугробы достигали до двух метров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.