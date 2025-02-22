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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Субота 22 лютого 2025 07:00
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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 22 лютого, в Україні буде без снігу. Мороз продовжить нагадувати про зиму навіть удень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Мінлива хмарність.Без опадів, лише в Криму вночі місцями невеликий сніг.

На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 11-16° морозу, в Карпатах та північній частині країни місцями до 19° морозу, вдень 2-7° морозу; на крайньому заході та півдні країни вночі 6-11° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер південно-східний, 3-8 м/с.Температура вночі 11-16° морозу, місцями до 19°; вдень 2-7° морозу; у Києві 12-14° морозу, вдень 4-6° морозу.
Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні
Погода в Україні 22 лютого (facebook.com/UkrHMC)

Снігопад у Торонто

Снігопад у Торонто був спричинений потужним нор’істером (nor'easter). Він швидко посилювався, знижуючи атмосферний тиск до 980-985 гПа.

Це призвело до сильних снігопадів (понад 22 см снігу в аеропорту Пірсон), поривів вітру до 60-80 км/год та різкого похолодання до -10...-15°C.

Спостерігалися видимість менше 200 м, ожеледь та ожеледиця. Причому можливі нові хвилі холоду через активність полярного фронту.

Як повідомлялось, у вересні 2024 року в Африці пройшов сильний снігопад. Місцями кучугури досягали до двох метрів.

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