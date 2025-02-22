Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине
Сегодня, 22 февраля, в Украине будет без снега. Мороз продолжит напоминать о зиме даже днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Переменная облачность, без осадков, лишь в Крыму ночью местами небольшой снег.
На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 11-16° мороза, в Карпатах и северной части страны местами до 19° мороза, днем 2-7° мороза; на крайнем западе и юге страны ночью 6-11° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.
Погода в Киеве и области
Переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица.
Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 11-16° мороза, местами до 19°; днем 2-7° мороза; в Киеве 12-14° мороза, днем 4-6° мороза.
Погода в Украине 22 февраля (facebook.com/UkrHMC)
Снегопад в Торонто
Снегопад в Торонто был вызван мощным нор'истером (nor'easter). Он быстро усиливался, снижая атмосферное давление до 980-985 гПа.
Это привело к сильным снегопадам (более 22 см снега в аэропорту Пирсон), порывам ветра до 60-80 км/ч и резкому похолоданию до -10...-15°C.
Наблюдались видимость менее 200 м, гололед. Причем возможны новые волны холода из-за активности полярного фронта.
Как сообщалось, в сентябре 2024 года в Африке прошел сильный снегопад. Местами сугробы достигали до двух метров.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.