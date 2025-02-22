ua en ru
Сб, 22 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Суббота 22 февраля 2025 07:00
UA EN RU
Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 22 февраля, в Украине будет без снега. Мороз продолжит напоминать о зиме даже днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Переменная облачность, без осадков, лишь в Крыму ночью местами небольшой снег.

На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 11-16° мороза, в Карпатах и северной части страны местами до 19° мороза, днем 2-7° мороза; на крайнем западе и юге страны ночью 6-11° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

Погода в Киеве и области

Переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 11-16° мороза, местами до 19°; днем 2-7° мороза; в Киеве 12-14° мороза, днем 4-6° мороза.
Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине
Погода в Украине 22 февраля (facebook.com/UkrHMC)

Снегопад в Торонто

Снегопад в Торонто был вызван мощным нор'истером (nor'easter). Он быстро усиливался, снижая атмосферное давление до 980-985 гПа.

Это привело к сильным снегопадам (более 22 см снега в аэропорту Пирсон), порывам ветра до 60-80 км/ч и резкому похолоданию до -10...-15°C.

Наблюдались видимость менее 200 м, гололед. Причем возможны новые волны холода из-за активности полярного фронта.

Как сообщалось, в сентябре 2024 года в Африке прошел сильный снегопад. Местами сугробы достигали до двух метров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода Погода в Киеве Погода на день
NEWS
РФ выпустила по Украине 160 дронов и атаковала Одесскую область баллистикой
РФ выпустила по Украине 160 дронов и атаковала Одесскую область баллистикой
DAILY
Кто вместо Шольца? Чем закончатся выборы в Германии и чего ждать Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Кто вместо Шольца? Чем закончатся выборы в Германии и чего ждать Украине