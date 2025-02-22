Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)

Сегодня, 22 февраля, в Украине будет без снега. Мороз продолжит напоминать о зиме даже днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Переменная облачность, без осадков, лишь в Крыму ночью местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 11-16° мороза, в Карпатах и северной части страны местами до 19° мороза, днем 2-7° мороза; на крайнем западе и юге страны ночью 6-11° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла. Погода в Киеве и области Переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 11-16° мороза, местами до 19°; днем 2-7° мороза; в Киеве 12-14° мороза, днем 4-6° мороза.



Погода в Украине 22 февраля (facebook.com/UkrHMC)