Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Паводок у Перу

Паводки в Перу спричинені потужними зливами, пов’язані з активним мусоном. Температура поверхні океану (+27…28°C) сприяла посиленому випаровуванню, що призвело до надміного зволоження атмосфери.

Взаємодія тропічних мас зі струменевими течіями викликала утворення грозових систем, що залишалися над регіоном тривалий час. Локальні опади перевищили 100-150 мм за добу, що спричинило вихід річок з берегів (Майо, Чанкай, Іка).

Як повідомлялось, у 2020 році у Бразилії через сильні дощі загинули 17 осіб.

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