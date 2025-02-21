Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Паводок в Перу

Паводки в Перу вызваны мощными ливнями, связанные с активным муссоном. Температура поверхности океана (+27...28°C) способствовала усиленному испарению, что привело к избыточному увлажнению атмосферы.

Взаимодействие тропических масс со струйными течениями вызвало образование грозовых систем, которые оставались над регионом длительное время. Локальные осадки превысили 100-150 мм в сутки, что повлекло выход рек из берегов (Майо, Чанкай, Ика).

Как сообщалось, в 2020 году в Бразилии из-за сильных дождей погибли 17 человек.

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