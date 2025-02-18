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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 18 лютого, в Україні буде холодно та морозно. Навіть вдень очікуються 6° морозу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прогноз "Укргідрометцентра".

Мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах, крім Закарпаття та Криму, місцями ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 11-16° морозу, на північному сході та сході країни 15-20°; вдень 1-6° морозу, на високогір'ї Карпат до 10° морозу; на Закарпатті, у південних областях та Криму вночі 6-11° морозу, вдень близько 0°.

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вночі 11-16° морозу, вдень 1-6° морозу; у Києві вночі 11-13° морозу, вдень 2-4° морозу.

Погода в Україні 18 лютого (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні найближчими днями

19 та 20 лютого синоптична ситуація в Україні буде різною - погоду без опадів визначатиме поле високого атмосферного тиску.

Надалі атмосферні фронти з північного заходу зумовлять 19 лютого у північних, західних та центральних областях, 20 лютого у більшості областей невеликий сніг.

На дорогах місцями спостерігатиметься ожеледиця. У холодній повітряній масі температура дуже залежатиме від прояснень: ночі будуть холодними, особливо на сході, а вдень - невеликий мороз.

Детальніше про погоду на поточний робочий тиждень - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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