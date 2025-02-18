Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине в ближайшие дни

19 и 20 февраля синоптическая ситуация в Украине будет разной - погоду без осадков будет определять поле высокого атмосферного давления.

В дальнейшем атмосферные фронты с северо-запада обусловят 19 февраля в северных, западных и центральных областях, 20 февраля в большинстве областей небольшой снег.

На дорогах местами будет наблюдаться гололедица. В холодной воздушной массе температура будет очень зависеть от прояснений: ночи будут холодными, особенно на востоке, а днем - небольшой мороз.

Подробнее о погоде на текущую рабочую неделю - читайте в материале РБК-Украина.

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