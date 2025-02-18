Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 18 февраля, в Украине будет холодно и морозно. Даже днем ожидаются 6° мороза.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз "Укргидрометцентра".
Переменная облачность. Без осадков. На дорогах, кроме Закарпатья и Крыма, местами гололедица.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 11-16° мороза, на северо-востоке и востоке страны 15-20°; днем 1-6° мороза, на высокогорье Карпат до 10° мороза; на Закарпатье, в южных областях и Крыму ночью 6-11° мороза, днем около 0°.
Переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура по области ночью 11-16° мороза, днем 1-6° мороза; в Киеве ночью 11-13° мороза, днем 2-4° мороза.
Погода в Украине 18 февраля (facebook.com/UkrHMC)
19 и 20 февраля синоптическая ситуация в Украине будет разной - погоду без осадков будет определять поле высокого атмосферного давления.
В дальнейшем атмосферные фронты с северо-запада обусловят 19 февраля в северных, западных и центральных областях, 20 февраля в большинстве областей небольшой снег.
На дорогах местами будет наблюдаться гололедица. В холодной воздушной массе температура будет очень зависеть от прояснений: ночи будут холодными, особенно на востоке, а днем - небольшой мороз.
Подробнее о погоде на текущую рабочую неделю - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.