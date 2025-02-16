Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Рекордний снігопад у Японії

Найсильніша цього сезону холодна повітряна маса спричинила інтенсивні снігопади в багатьох районах Японії. Узбережжя Японського моря та Тихоокеанська сторона, де сніг рідко випадає, зазнали рекордних опадів.

У місті Обіхіро (Хоккайдо) за 12 годин випало 120 см снігу - національний рекорд. У селі Ширакава (Гіфу) за 48 годин зафіксували 129 см опадів - найбільше з 1983 року. Ніїґата отримала 44 см снігу за 6 годин, що стало рекордом для міста.

Нагадаємо, у вересні 2024 року в Африці пройшов сильний снігопад. Місцями кучугури досягали до двох метрів.

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