Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Підсумки погоди у січні 2025 в Україні

Січень виявився у західних (крім Карпат), Вінницькій та Одеській областях одним з найтепліших, на решті території країни найтеплішим за весь період спостережень.

Середня місячна температура була на 3,3°-7,1° вищою за норму. Максимальна температура становила 8-18° тепла; мінімальна - 4-13° морозу, в Карпатах місцями до 17° морозу.

В більшості областей перевищено абсолютні значення максимальної температури для січня за весь період спостережень.

Місяць виявився недостатньо вологим, опадів випало близько половини місячної норми, в Одеській, Миколаївській та Дніпропетровській областях місцями 2-20% від норми.

Лише у більшості районів Волинської, Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської областей та місцями у Рівненській області випала норма, в Карпатах до двох місячних норм опадів.

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