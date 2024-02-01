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Морозний січень: кліматологи підбили підсумки найхолоднішого місяця в Києві

Україна, Четвер 01 лютого 2024 11:25
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Морозний січень: кліматологи підбили підсумки найхолоднішого місяця в Києві Фото: січень у Києві був морозний (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середньомісячна температура повітря у січні в Києві дорівнювала 2,6 градусів морозу, що на 0,6 градусів вище за кліматичну норму. Температурних рекордів за місяць зафіксовано не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

Найхолодніше у столиці було 9 січня, коли мінімальна температура під ранок знизилась до 15,8 градусів морозу, а найтепліше - 31 січня, коли максимальна температура досягла 7,3 градусів тепла.

Опадів на проспекті Науки, 37 випало 48 мм, або 130% кліматичної норми.

Ефект Ель-Ніньо

Нагадаємо, 2023 рік в Києві став другим у рейтингу найтепліших після 2020 року за рахунок рекордно теплого другого півріччя. Середньорічна температура 2023 року у столиці склала 10,8 градусів тепла, що на 1,8 градусів вище кліматичної норми.

За даними Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), 2023 рік, ознаменувався рекордами у сфері клімату, ставши найтеплішим за всю історію спостережень.

Явище Ель-Ніньо, що викликає потепління, яке виникло в Північній півкулі навесні 2023 року і швидко розвивалося влітку, ймовірно, ще більше посилить спеку в 2024 році, оскільки Ель-Ніньо зазвичай має найбільший вплив на глобальні температури після досягнення піку.

За прогнозом Укргідрометцентру, середня місячна температура в лютому 2024 року прогнозується від 4 градусів морозу до 2 градусів тепла. У Києві очікується близько до норми.

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Погода в Україні Гідрометцентр
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