Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

"Погоду в Украине все еще будет определять поле высокого атмосферного давления, однако будет наблюдаться его интенсивное падение, что следует учесть метеозависимым людям", - предупредили синоптики.

Утром в северо-восточной части и в Карпатском регионе местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 6-11° мороза, в восточных областях и в Карпатах до 15° мороза, на Закарпатье и в Крыму 1-6° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла, в западных и Одесской областях 0-5° тепла.

Погода в Киеве и области

Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 6-11° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве ночью 7-9° мороза, днем около 0°.



Погода в Украине 13 февраля (facebook.com/UkrHMC)