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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 9 лютого, в Україні буде без опадів. Але можливі сильні пориви вітру, хоча в деяких регіонах вдень до 8° тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах північних, східних та більшості центральних областей місцями ожеледиця.

Вітер північно-східний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с, у Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 1-6° морозу, у західних та південних областях від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті 3-8° тепла.

Погода у Києві та області

Хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах області місцями ожеледиця.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 1-6° морозу; у Києві вдень 3-5° морозу.

Погода в Україні 9 лютого (facebook.com/UkrHMC)

Погода в лютому 2025 в Україні

Лютий 2025 розпочався в Україні зі снігу та морозу. Причому мороз місцями сягав відчутних показників.

Особливо така погода резонувала з погодою в січні 2025 року, який виявився досить теплим. У деякі дні січня погода нагадувала квітневу, але ніяк не ту, що має відповідати другому місяцю зими.

Загалом у лютому 2025 року в Україні середня місячна температура повітря в Україні прогнозується від 3° морозу до 2° тепла. Це на 1,5-2° вище за норму.

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