Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в лютому 2025 в Україні

Лютий 2025 розпочався в Україні зі снігу та морозу. Причому мороз місцями сягав відчутних показників.

Особливо така погода резонувала з погодою в січні 2025 року, який виявився досить теплим. У деякі дні січня погода нагадувала квітневу, але ніяк не ту, що має відповідати другому місяцю зими.

Загалом у лютому 2025 року в Україні середня місячна температура повітря в Україні прогнозується від 3° морозу до 2° тепла. Це на 1,5-2° вище за норму.

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