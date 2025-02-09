Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в феврале 2025 в Украине

Февраль 2025 начался в Украине со снега и мороза. Причем мороз местами достигал ощутимых показателей.

Особенно такая погода резонировала с погодой в январе 2025 года, который оказался достаточно теплым. В некоторые дни января погода напоминала апрельскую но никак не ту, что должна соответствовать второму месяцу зимы.

В общей сложности в феврале 2025 в Украине средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется от 3° мороза до 2° тепла. Это на 1,5-2° выше нормы.

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