Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 9 февраля, в Украине будет без осадков. Но возможны сильные порывы ветра, хотя в некоторых регионах днем до 8° тепла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Облачно с прояснениями. Без осадков. На дорогах северных, восточных и большинства центральных областей местами гололедица.
Ветер северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с, в Приазовье местами порывы 15-20 м/с.
Температура днем 1-6° мороза, в западных и южных областях от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье 3-8° тепла.
Облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах области местами гололедица.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура днем 1-6° мороза; в Киеве днем 3-5° мороза.
Погода в Украине 9 февраля (facebook.com/UkrHMC)
Февраль 2025 начался в Украине со снега и мороза. Причем мороз местами достигал ощутимых показателей.
Особенно такая погода резонировала с погодой в январе 2025 года, который оказался достаточно теплым. В некоторые дни января погода напоминала апрельскую но никак не ту, что должна соответствовать второму месяцу зимы.
В общей сложности в феврале 2025 в Украине средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется от 3° мороза до 2° тепла. Это на 1,5-2° выше нормы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.