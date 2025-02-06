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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Четвер 06 лютого 2025 07:00
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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 6 лютого, погода в Україні не зміниться. Місцями очікується невеликий сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

"6 лютого синоптична ситуація в Україні не зазнає відчутних змін: погоду продовжуватиме визначати холодна повітряна маса арктичного походження з півночі та поле високого атмосферного тиску", - розповіли синоптики.

Водночас, хоч істотних опадів не чекається, проте вдень у південно-східній частині прогнозується місцями невеликий сніг, вдень - близько 0.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, у Приазов'ї подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті 2-7° тепла.

Погода у Києві та області

Хмарно, без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вдень 0-2° морозу.
Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні
Погода в Україні 6 лютого (facebook.com/UkrHMC)

Дощі у США

27 січня Південна Каліфорнія, зокрема район Лос-Анджелеса, отримала довгоочікувані опади. Хоча кількість дощу не була значною, вона спричинила зсуви ґрунту та селеві потоки в районах, постраждалих від нещодавніх лісових пожеж.

Це призвело до закриття доріг та шкіл у регіоні. Зокрема, у Вудленд-Гіллз кілька автомобілів застрягли в грязі та уламках, що зійшли з пагорбів.

Ці опади пов'язані з системою, яка також спричинила значні снігопади та суворі погодні умови в інших частинах США, включаючи південний захід, рівнини та південний схід. Прогнозувалось, що ця система принесе сильний сніг та можливі шторми в зазначені регіони протягом тижня.

Таким чином, хоча дощі допомогли в боротьбі з лісовими пожежами у США, вони також спричинили нові проблеми у вигляді зсувів та селевих потоків у постраждалих районах.

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