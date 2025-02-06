Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 6 лютого, погода в Україні не зміниться. Місцями очікується невеликий сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Температура по області вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вдень 0-2° морозу. Погода в Україні 6 лютого (facebook.com/UkrHMC)

Температура вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті 2-7° тепла.

Водночас, хоч істотних опадів не чекається, проте вдень у південно-східній частині прогнозується місцями невеликий сніг, вдень - близько 0.

"6 лютого синоптична ситуація в Україні не зазнає відчутних змін: погоду продовжуватиме визначати холодна повітряна маса арктичного походження з півночі та поле високого атмосферного тиску", - розповіли синоптики.

Дощі у США

27 січня Південна Каліфорнія, зокрема район Лос-Анджелеса, отримала довгоочікувані опади. Хоча кількість дощу не була значною, вона спричинила зсуви ґрунту та селеві потоки в районах, постраждалих від нещодавніх лісових пожеж.

Це призвело до закриття доріг та шкіл у регіоні. Зокрема, у Вудленд-Гіллз кілька автомобілів застрягли в грязі та уламках, що зійшли з пагорбів.

Ці опади пов'язані з системою, яка також спричинила значні снігопади та суворі погодні умови в інших частинах США, включаючи південний захід, рівнини та південний схід. Прогнозувалось, що ця система принесе сильний сніг та можливі шторми в зазначені регіони протягом тижня.

Таким чином, хоча дощі допомогли в боротьбі з лісовими пожежами у США, вони також спричинили нові проблеми у вигляді зсувів та селевих потоків у постраждалих районах.

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