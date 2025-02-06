Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні
Сьогодні, 6 лютого, погода в Україні не зміниться. Місцями очікується невеликий сніг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
"6 лютого синоптична ситуація в Україні не зазнає відчутних змін: погоду продовжуватиме визначати холодна повітряна маса арктичного походження з півночі та поле високого атмосферного тиску", - розповіли синоптики.
Водночас, хоч істотних опадів не чекається, проте вдень у південно-східній частині прогнозується місцями невеликий сніг, вдень - близько 0.
На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, у Приазов'ї подекуди пориви 15-20 м/с.
Температура вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті 2-7° тепла.
Погода у Києві та області
Хмарно, без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура по області вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вдень 0-2° морозу.
Погода в Україні 6 лютого (facebook.com/UkrHMC)
Дощі у США
27 січня Південна Каліфорнія, зокрема район Лос-Анджелеса, отримала довгоочікувані опади. Хоча кількість дощу не була значною, вона спричинила зсуви ґрунту та селеві потоки в районах, постраждалих від нещодавніх лісових пожеж.
Це призвело до закриття доріг та шкіл у регіоні. Зокрема, у Вудленд-Гіллз кілька автомобілів застрягли в грязі та уламках, що зійшли з пагорбів.
Ці опади пов'язані з системою, яка також спричинила значні снігопади та суворі погодні умови в інших частинах США, включаючи південний захід, рівнини та південний схід. Прогнозувалось, що ця система принесе сильний сніг та можливі шторми в зазначені регіони протягом тижня.
Таким чином, хоча дощі допомогли в боротьбі з лісовими пожежами у США, вони також спричинили нові проблеми у вигляді зсувів та селевих потоків у постраждалих районах.
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