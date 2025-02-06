Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 6 февраля, погода в Украине не изменится. Местами ожидается небольшой снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Температура по области днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве днем 0-2° мороза. Погода в Украине 6 февраля (facebook.com/UkrHMC)

Температура днем от 3° мороза до 2° тепла, на Закарпатье 2-7° тепла.

В то же время, хоть существенных осадков не ожидается, однако днем в юго-восточной части прогнозируется местами небольшой снег, днем - около 0.

"6 февраля синоптическая ситуация в Украине не претерпит ощутимых изменений: погоду будет продолжать определять холодная воздушная масса арктического происхождения с севера и поле высокого атмосферного давления", - рассказали синоптики.

Дожди в США

27 января Южная Калифорния, в частности район Лос-Анджелеса, получила долгожданные осадки. Хотя количество дождя не было значительным, оно вызвало оползни и селевые потоки в районах, пострадавших от недавних лесных пожаров.

Это привело к закрытию дорог и школ в регионе. В частности, в Вудленд-Хиллз несколько автомобилей застряли в грязи и обломках, сошедших с холмов.

Эти осадки связаны с системой, которая также вызвала значительные снегопады и суровые погодные условия в других частях США, включая юго-запад, равнины и юго-восток. Прогнозировалось, что эта система принесет сильный снег и возможные штормы в указанные регионы в течение недели.

Таким образом, хотя дожди помогли в борьбе с лесными пожарами в США, они также вызвали новые проблемы в виде оползней и селевых потоков в пострадавших районах.

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