Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Лавинна небезпека в Карпатах

27 сiчня у зв’язку з відлигою, на високогiр’ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очiкується значна снiголавинна небезпека. Синоптики надали явищу третій рівень небезпеки.

Нагадаємо, 6 січня з однієї з гір в Українських Карпатах зійшла снігова лавина.

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