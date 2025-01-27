Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Лавинная опасность в Карпатах

27 января в связи с оттепелью, на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность. Синоптики предоставили явлению третий уровень опасности.

Напомним, 6 января с одной из гор в Украинских Карпатах сошла снежная лавина.

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