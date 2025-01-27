Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні
Сьогодні, 27 січня, в Україні буде тепло і без опадів. Погода буде нагадувати весняну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Хмарно з проясненнями. Без опадів. У південно-східній частині вранці місцями туман.
Вітер південний, 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вдень 5-10°, на Прикарпатті та в Криму 9-14°; у східних областях та в Карпатах вдень 2-7° тепла.
Погода у Києві та області
Хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вдень 5-10°; у Києві вдень 7-9°.
Погода в Україні 27 січня (facebook.com/UkrHMC)
Лавинна небезпека в Карпатах
27 сiчня у зв’язку з відлигою, на високогiр’ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очiкується значна снiголавинна небезпека. Синоптики надали явищу третій рівень небезпеки.
Нагадаємо, 6 січня з однієї з гір в Українських Карпатах зійшла снігова лавина.
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