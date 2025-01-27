Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)

Сьогодні, 27 січня, в Україні буде тепло і без опадів. Погода буде нагадувати весняну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Хмарно з проясненнями. Без опадів. У південно-східній частині вранці місцями туман. Вітер південний, 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вдень 5-10°, на Прикарпатті та в Криму 9-14°; у східних областях та в Карпатах вдень 2-7° тепла. Погода у Києві та області Хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вдень 5-10°; у Києві вдень 7-9°.

Погода в Україні 27 січня (facebook.com/UkrHMC)