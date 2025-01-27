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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Понеділок 27 січня 2025 07:00
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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 27 січня, в Україні буде тепло і без опадів. Погода буде нагадувати весняну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Хмарно з проясненнями. Без опадів. У південно-східній частині вранці місцями туман.

Вітер південний, 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 5-10°, на Прикарпатті та в Криму 9-14°; у східних областях та в Карпатах вдень 2-7° тепла.

Погода у Києві та області

Хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вдень 5-10°; у Києві вдень 7-9°.
Синоптики дали прогноз на сьогодні в УкраїніПогода в Україні 27 січня (facebook.com/UkrHMC)

Лавинна небезпека в Карпатах

27 сiчня у зв’язку з відлигою, на високогiр’ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очiкується значна снiголавинна небезпека. Синоптики надали явищу третій рівень небезпеки.

Нагадаємо, 6 січня з однієї з гір в Українських Карпатах зійшла снігова лавина.

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