ua en ru
Пн, 27 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Понедельник 27 января 2025 07:00
UA EN RU
Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 27 января, в Украине будет тепло и без осадков. Погода будет напоминать весеннюю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно с прояснениями. Без осадков. В юго-восточной части утром местами туман.

Ветер южный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем 5-10°, на Прикарпатье и в Крыму 9-14°; в восточных областях и в Карпатах днем 2-7° тепла.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура днем 5-10°; в Киеве днем 7-9°.
Синоптики дали прогноз на сегодня в УкраинеПогода в Украине 27 января (facebook.com/UkrHMC)

Лавинная опасность в Карпатах

27 января в связи с оттепелью, на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность. Синоптики предоставили явлению третий уровень опасности.

Напомним, 6 января с одной из гор в Украинских Карпатах сошла снежная лавина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода Погода в Киеве Погода на день
NEWS
Трамп в турборежиме. Что за неделю успел заявить и сделать новый президент США
Трамп в турборежиме. Что за неделю успел заявить и сделать новый президент США
DAILY
Историк Анатолий Подольский: Сталинская диктатура также ответственна за Холокост, который устроили нацисты
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Историк Анатолий Подольский: Сталинская диктатура также ответственна за Холокост, который устроили нацисты