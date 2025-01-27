Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине
Сегодня, 27 января, в Украине будет тепло и без осадков. Погода будет напоминать весеннюю.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Облачно с прояснениями. Без осадков. В юго-восточной части утром местами туман.
Ветер южный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.
Температура днем 5-10°, на Прикарпатье и в Крыму 9-14°; в восточных областях и в Карпатах днем 2-7° тепла.
Погода в Киеве и области
Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура днем 5-10°; в Киеве днем 7-9°.
Погода в Украине 27 января (facebook.com/UkrHMC)
Лавинная опасность в Карпатах
27 января в связи с оттепелью, на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность. Синоптики предоставили явлению третий уровень опасности.
Напомним, 6 января с одной из гор в Украинских Карпатах сошла снежная лавина.
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