Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)

Сегодня, 27 января, в Украине будет тепло и без осадков. Погода будет напоминать весеннюю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно с прояснениями. Без осадков. В юго-восточной части утром местами туман. Ветер южный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура днем 5-10°, на Прикарпатье и в Крыму 9-14°; в восточных областях и в Карпатах днем 2-7° тепла. Погода в Киеве и области Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура днем 5-10°; в Киеве днем 7-9°.

Погода в Украине 27 января (facebook.com/UkrHMC)