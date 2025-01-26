Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 26 січня, в Україні буде без опадів. Максимально до 12° тепла, в Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вдень 4-9° тепла, на південному заході країни та в Криму 7-12°, у східних областях 1-6° тепла.

Хмарно з проясненнями. Без опадів. В Україні, крім більшості західних та північних областей, вранці місцями туман.

Сильні вітри в США

Станом на 22 січня південна Каліфорнія переживає сильні вітри Санта-Ана, що сприяють виникненню нових лісових пожеж, зокрема в Лос-Анджелесі та Сан-Дієго.

Вітри досягають швидкості до 96 кілометрів на годину, і за прогнозами, сильні пориви триватимуть ще кілька днів. Через низьку вологість та сухі умови існує високий ризик швидкого поширення пожеж.

Метеорологи попереджають про "особливо небезпечну ситуацію" з можливістю вибухового росту пожеж, а також про загрозу для здоров’я через токсичне повітря.

Місцева влада підготувалась до нових спалахів пожеж, мобілізуючи ресурси для швидкої реакції.

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