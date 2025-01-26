ua en ru
Вс, 26 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Воскресенье 26 января 2025 07:00
UA EN RU
Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 26 января, в Украине будет без осадков. Максимально до 12° тепла, в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно с прояснениями. Без осадков. В Украине, кроме большинства западных и северных областей, утром местами туман.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, в Карпатах отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура днем 4-9° тепла, на юго-западе страны и в Крыму 7-12°, в восточных областях 1-6° тепла.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура днем 4-9° тепла; в Киеве днем 6-8° тепла.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине 26 января (facebook.com/UkrHMC)

Сильные ветры в США

По состоянию на 22 января южная Калифорния переживает сильные ветры Санта-Ана, способствующие возникновению новых лесных пожаров, в частности в Лос-Анджелесе и Сан-Диего.

Ветры достигают скорости до 96 километров в час, и по прогнозам, сильные порывы будут продолжаться еще несколько дней. Из-за низкой влажности и сухих условий существует высокий риск быстрого распространения пожаров.

Метеорологи предупреждают об "особо опасной ситуации" с возможностью взрывного роста пожаров, а также об угрозе для здоровья из-за токсичного воздуха.

Местные власти подготовились к новым вспышкам пожаров, мобилизуя ресурсы для быстрой реакции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода Погода в Киеве Погода на день
NEWS
Туск: если Орбан заблокирует санкции ЕС, то он в команде Путина
Туск: если Орбан заблокирует санкции ЕС, то он в команде Путина
DAILY
Тактика Кремля. По каким целям бьют россияне и может ли Украина "посадить" самолеты РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Тактика Кремля. По каким целям бьют россияне и может ли Украина "посадить" самолеты РФ