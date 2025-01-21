Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

"21 січня через домінування підвищеного атмосферного тиску опади малоймовірні. Хіба що ранкові тумани збільшуватимуть вологість повітря", - розповіла вона.

Температура повітря протягом дня вівторка очікується +1....+4 градусів, на заході та півдні України +3....+6 градусів, в Криму до +9 градусів. Вітер буде південно-східний, помірний або невеликий.

Погода у Києві та погода найближчими днями

У Києві 21 січня опадів не передбачається. Вітер південно-східний, 3-8 м/с, вдень +2...+4 градусів.

З найближчої синоптичної перспективи опадів мало, морозів не буде, а навпаки, навіть потепління на кілька градусів.