Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 21 января, в Украине будет тепло и без осадков, как для зимы. В Крыму ожидается до +9 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"21 января из-за доминирования повышенного атмосферного давления осадки маловероятны. Разве что утренние туманы будут увеличивать влажность воздуха", - рассказала она.
Температура воздуха в течение дня вторника ожидается +1....+4 градусов, на западе и юге Украины +3..+6 градусов, в Крыму до +9 градусов. Ветер будет юго-восточный, умеренный или небольшой.
В Киеве 21 января осадков не предвидится. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, днем +2...+4 градусов.
Из ближайшей синоптической перспективы осадков мало, морозов не будет, а наоборот, даже потепление на несколько градусов.
Глобальное потепление существенно влияет на изменение климата. В Украине в последние годы фиксируют существенный дефицит снега - стабильный покров формируется редко и держится недолго.
Зимы последних лет в Украине значительно изменились. К тому же Украина входит в регионы планеты, где в течение последнего десятилетия рост температуры происходил самыми высокими темпами, опережая даже Европу.
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