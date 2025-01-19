Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Незвичні природні явища: льодяні хвилі

Льодяні хвилі - це рідкісне природне явище, яке виникає, коли потужний вітер або течія рухають уламки льоду по поверхні води, часто в напрямку берега.

Під час цього процесу шматки льоду нашаровуються один на одного, утворюючи своєрідну "хвилю" з крижаних уламків.

Умови виникнення - температура близька до 0 або нижча, що забезпечує наявність льоду на поверхні водойми; сильний вітер або течія, які рухають льодові уламки; наявність відкритої води, яка слугує джерелом руху льоду.

Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, про ще одне незвичне погодне явище - хмару "Небесний кит".

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