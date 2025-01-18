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Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Україна, Субота 18 січня 2025 14:03
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Синоптики дали прогноз на завтра в Україні Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 19 січня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 19 січня, в Україні майже без опадів. Вдень буде гарна погода, навіть в горах до 9° тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Завтра, 19 січня, буде без істотних опадів, лише вночі 19 січня у східних областях невеликий мокрий сніг та дощ.

На дорогах західних областей місцями ожеледиця. Вітер північно-західний та західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, в Карпатах 3-8° морозу; вдень 0-6° тепла, на півдні країни, 19-20 січня також і на Закарпатті та Прикарпатті до 9° тепла.

Незвичне погодне явище: хмара "Небесний кит"

Хмара "Небесний кит", зафіксована полярниками біля острова Кінг-Джордж з борту судна "Ноосфера", нагадує пірнаючого кита у хвилях.

Вона утворилася завдяки специфічним атмосферним умовам: тепле й вологе повітря піднялося від поверхні океану, сформувало купчасті хмари, а потім зіткнулося зі стійким прошарком атмосфери.

Це зіткнення спричинило утворення хвилеподібної хмари з елементами сочевицеподібних структур. Денис Пішняк, очільник відділу фізики атмосфери НАНЦ, пояснив, що саме така динаміка повітря викликала формування унікальної форми хмари.

Явище ілюструє складні процеси в атмосфері та є чудовим прикладом взаємодії її шарів.

Як повідомлялось, у першу ніч 2025 року над Україною помітили дивовижне явище - усе небо в Івано-Франківській області покрило північне сяйво, яке переливалося різними відтінками.

Крім того, незвичайне природне явище помітили в Україні і в січні 2024 року. Тоді йшлося про світло стовпи, які часто можна побачити взимку.

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