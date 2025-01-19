Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Необычные природные явления: ледяные волны

Ледяные волны - это редкое природное явление, которое возникает, когда мощный ветер или течение двигают обломки льда по поверхности воды, часто в направлении берега.

Во время этого процесса куски льда наслаиваются друг на друга, образуя своеобразную "волну" из ледяных обломков.

Условия возникновения - температура близкая к 0 или ниже, что обеспечивает наличие льда на поверхности водоема; сильный ветер или течение, которые двигают ледовые обломки; наличие открытой воды, которая служит источником движения льда.

Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, о еще одном необычном погодном явлении - облаке "Небесный кит".

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