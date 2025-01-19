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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 19 января, в Украине небольшой мокрый снег возможен только на востоке. Днем будет тепло, максимально до 6°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно с прояснениями. На востоке страны небольшой мокрый снег; на остальной территории без осадков.

Ночью и утром в западных областях местами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура днем 1-6° тепла, в восточных и Сумской областях около 0°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура днем 1-6° тепла; в Киеве днем 3-5° тепла.

Погода в Киеве и области 19 января (facebook.com/UkrHMC)

Необычные природные явления: ледяные волны

Ледяные волны - это редкое природное явление, которое возникает, когда мощный ветер или течение двигают обломки льда по поверхности воды, часто в направлении берега.

Во время этого процесса куски льда наслаиваются друг на друга, образуя своеобразную "волну" из ледяных обломков.

Условия возникновения - температура близкая к 0 или ниже, что обеспечивает наличие льда на поверхности водоема; сильный ветер или течение, которые двигают ледовые обломки; наличие открытой воды, которая служит источником движения льда.

Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, о еще одном необычном погодном явлении - облаке "Небесный кит".

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