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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 11 січня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 11 січня, в Україні похолоднішає, місцями ймовірний сніг. Але в деяких регіонах залишаться залишки тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Хмарно з проясненнями. У західних областях невеликий сніг; температура протягом доби від 4° морозу до 1° тепла, в Карпатах 3-8° морозу.

У північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях вдень без істотних опадів; температура вдень 0-5° тепла.

На решті території вдень невеликі опади переважно у вигляді дощу; температура вдень 5-10°.

На дорогах країни, крім півдня та південного сходу, місцями ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с.

Погода у Києві та області

Хмарно з проясненнями. Вдень без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 0-5° тепла; у Києві вдень 0-2° тепла.

Погода в Україні 11 січня (facebook.com/UkrHMC)

Температурні рекорди в Україні 9 січня

Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати.

Температурні рекорди в Україні 9 січня (facebook.com/UkrHMC)

Додамо, що виходячи з оприлюдненої карти, денні температурні максимуми було встановлено у шести містах України. А саме:

  • у Вінниці - 8,6°;
  • у Кропивницькому - 10,4°;
  • у Кривому Розі - 12,0°;
  • у Миколаєві - 13,0°;
  • в Івано-Франківську - 13,1°;
  • у Херсоні - 13,4°.

Нагадаємо, що температурні рекорди фіксувались в Україні і 7 січня, а також і 8 січня.

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