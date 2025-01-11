Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 11 січня, в Україні похолоднішає, місцями ймовірний сніг. Але в деяких регіонах залишаться залишки тепла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Хмарно з проясненнями. У західних областях невеликий сніг; температура протягом доби від 4° морозу до 1° тепла, в Карпатах 3-8° морозу.
У північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях вдень без істотних опадів; температура вдень 0-5° тепла.
На решті території вдень невеликі опади переважно у вигляді дощу; температура вдень 5-10°.
На дорогах країни, крім півдня та південного сходу, місцями ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с.
Хмарно з проясненнями. Вдень без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 0-5° тепла; у Києві вдень 0-2° тепла.
Погода в Україні 11 січня (facebook.com/UkrHMC)
Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати.
Температурні рекорди в Україні 9 січня (facebook.com/UkrHMC)
Додамо, що виходячи з оприлюдненої карти, денні температурні максимуми було встановлено у шести містах України. А саме:
Нагадаємо, що температурні рекорди фіксувались в Україні і 7 січня, а також і 8 січня.
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