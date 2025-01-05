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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 5 січня, в Україні буде холодно у порівнянні, наприклад, з 1 січня. Температура мінімально знизиться до 6° морозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Хмарно з проясненнями. Без опадів, лише в Карпатах та на Закарпатті невеликий сніг.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень від 3° морозу до 2° тепла; в Карпатах вдень 1-6° морозу.

Погода у Києві та області

Хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вдень 0-2° морозу.

Погода в Україні 5 січня (facebook.com/UkrHMC)

Підсумки погоди у Києві у 2024 році

За даними спостережень середньорічна температура 2024 року у Києві склала +11,4°С, що на 2,4°С вище кліматичної норми.

2024 рік став найтеплішим у столиці за час проведення спостережень. У 2024 році температура повітря перевищувала середньобагаторічні показники у всі його місяці.

Особливо "відзначились" лютий і вересень, які мали найбільші позитивні відхилення - 5,2°С та 5,7°С відповідно. Найхолодніше було 9 січня ( -15,8°С), найспекотніше - 16 липня (+ 36,0°С).

В Києві у 2024 році було зафіксовано 52 температурних рекорди, найбільше їх було у квітні - 13 та липні -14.

Опадів випало 642 мм, що відповідає 104% кліматичної норми. Однак у часі вони розподілились дуже нерівномірно - майже по дві місячні норми у квітні та червні.

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