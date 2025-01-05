Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Підсумки погоди у Києві у 2024 році

За даними спостережень середньорічна температура 2024 року у Києві склала +11,4°С, що на 2,4°С вище кліматичної норми.

2024 рік став найтеплішим у столиці за час проведення спостережень. У 2024 році температура повітря перевищувала середньобагаторічні показники у всі його місяці.

Особливо "відзначились" лютий і вересень, які мали найбільші позитивні відхилення - 5,2°С та 5,7°С відповідно. Найхолодніше було 9 січня ( -15,8°С), найспекотніше - 16 липня (+ 36,0°С).

В Києві у 2024 році було зафіксовано 52 температурних рекорди, найбільше їх було у квітні - 13 та липні -14.

Опадів випало 642 мм, що відповідає 104% кліматичної норми. Однак у часі вони розподілились дуже нерівномірно - майже по дві місячні норми у квітні та червні.

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