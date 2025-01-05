Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Итоги погоды в Киеве в 2024 году

По данным наблюдений среднегодовая температура 2024 года в Киеве составила +11,4°С, что на 2,4°С выше климатической нормы.

2024 год стал самым теплым в столице за время проведения наблюдений. В 2024 году температура воздуха превышала среднемноголетние показатели во все его месяцы.

Особенно "отличились" февраль и сентябрь, которые имели наибольшие положительные отклонения - 5,2°С и 5,7°С соответственно. Холоднее всего было 9 января (-15,8°С), жарче всего - 16 июля (+ 36,0°С).

В Киеве в 2024 году было зафиксировано 52 температурных рекорда, больше всего их было в апреле - 13 и июле -14.

Осадков выпало 642 мм, что соответствует 104% климатической нормы. Однако во времени они распределились очень неравномерно - почти по две месячные нормы в апреле и июне.

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