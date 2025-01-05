Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні (Getty Images)

Сьогодні, 5 січня, в Україні буде холодно у порівнянні, наприклад, з 1 січня. Температура мінімально знизиться до 6° морозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Хмарно з проясненнями. Без опадів, лише в Карпатах та на Закарпатті невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень від 3° морозу до 2° тепла; в Карпатах вдень 1-6° морозу. Погода у Києві та області Хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вдень 0-2° морозу. Погода в Україні 5 січня (facebook.com/UkrHMC)