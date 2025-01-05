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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Воскресенье 05 января 2025 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: синоптики дали прогноз в Украине на сегодня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 5 января, в Украине будет холодно по сравнению, например, с 1 января. Температура минимально снизится до 6° мороза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно с прояснениями. Без осадков, лишь в Карпатах и на Закарпатье небольшой снег.

На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура днем от 3° мороза до 2° тепла; в Карпатах днем 1-6° мороза.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве днем 0-2° мороза.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине 5 января (facebook.com/UkrHMC)

Итоги погоды в Киеве в 2024 году

По данным наблюдений среднегодовая температура 2024 года в Киеве составила +11,4°С, что на 2,4°С выше климатической нормы.

2024 год стал самым теплым в столице за время проведения наблюдений. В 2024 году температура воздуха превышала среднемноголетние показатели во все его месяцы.

Особенно "отличились" февраль и сентябрь, которые имели наибольшие положительные отклонения - 5,2°С и 5,7°С соответственно. Холоднее всего было 9 января (-15,8°С), жарче всего - 16 июля (+ 36,0°С).

В Киеве в 2024 году было зафиксировано 52 температурных рекорда, больше всего их было в апреле - 13 и июле -14.

Осадков выпало 642 мм, что соответствует 104% климатической нормы. Однако во времени они распределились очень неравномерно - почти по две месячные нормы в апреле и июне.

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