Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: синоптики дали прогноз в Украине на сегодня (Getty Images)

Сегодня, 5 января, в Украине будет холодно по сравнению, например, с 1 января. Температура минимально снизится до 6° мороза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно с прояснениями. Без осадков, лишь в Карпатах и на Закарпатье небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура днем от 3° мороза до 2° тепла; в Карпатах днем 1-6° мороза. Погода в Киеве и области Облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве днем 0-2° мороза. Погода в Украине 5 января (facebook.com/UkrHMC)