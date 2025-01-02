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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 2 січня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 2 січня, в Україні буде тепло. Погоду навіть не зіпсують опади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Так, опадів сьогодні практично не очікується. Виняток - Закарпаття, де ймовірні сніг із дощем. На решті території буде сухо.

Вночі практично у всіх регіонах очікуються "плюси". Мінусова температура вночі буде в Миколаївській, Кіровоградській та Закарпатській областях. Найхолодніше вночі буде на Закарпатті, до -3. В інших двох областях - -1, -2 градуси.

Вдень буде тепло, максимально в Криму, до +12 градусів, в інших - до +10. У Києві без опадів, вночі до +3, вдень до +9 градусів.

Погода в Україні 2 січня (meteo.gov.ua)

Перепади погоди в Україні

Зазначимо, що майже весняне потепління, яке прийшло в Україну останніми днями, протримається не довго. Уже 3-4 січня в Україні похолоднішає.

При цьому довго мерзнути українцям не доведеться. Вже з 7 січня знову почне теплішати. А ближче до 11 січня знову варто чекати морозів.

Детальніше про погоду на поточний тиждень - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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