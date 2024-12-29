Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Снігопад у Бостоні

Бостон зазнав найсильнішого снігопаду за останні три роки. У період з вечора 20 грудня до ранку 21 грудня випало 7,6-15,2 см снігу в східному Массачусетсі, Род-Айленді та східному Коннектикуті.

Зокрема, на стадіоні Фенвей Парк зафіксовано 15,2 см снігу, а в аеропорту Логан - 13,2 см. Це найбільше снігове накопичення в місті з часу снігової бурі в січні 2022 року.

Як повідомлялось раніше, у вересні в Африці пройшов сильний снігопад. Місцями кучугури досягали до двох метрів.

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