Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Снегопад в Бостоне

Бостон подвергся сильнейшему снегопаду за последние три года. В период с вечера 20 декабря до утра 21 декабря выпало 7,6-15,2 см снега в восточном Массачусетсе, Род-Айленде и восточном Коннектикуте.

В частности, на стадионе Фенвей Парк зафиксировано 15,2 см снега, а в аэропорту Логан - 13,2 см. Это самое большое снежное накопление в городе со времени снежной бури в январе 2022 года.

Как сообщалось ранее, в сентябре в Африке прошел сильный снегопад. Местами сугробы достигали до двух метров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.