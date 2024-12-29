Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 29 грудня, опадів не буде. Хоча варто бути уважними через туман, видимість очікується не більше 200-500 м.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві протягом доби 0-2° тепла. Вранці та вранці 29 грудня туман, видимість 200-500 м, І рівень небезпечності, жовтий.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла (вночі в Карпатах 2-7° морозу, вдень на крайньому півдні 1-6° тепла).

Хмарно. Без істотних опадів. У західних, північних та центральних областях вночі та вранці туман, слабка ожеледь. На дорогах західних областей подекуди ожеледиця.

Снігопад у Бостоні

Бостон зазнав найсильнішого снігопаду за останні три роки. У період з вечора 20 грудня до ранку 21 грудня випало 7,6-15,2 см снігу в східному Массачусетсі, Род-Айленді та східному Коннектикуті.

Зокрема, на стадіоні Фенвей Парк зафіксовано 15,2 см снігу, а в аеропорту Логан - 13,2 см. Це найбільше снігове накопичення в місті з часу снігової бурі в січні 2022 року.

Як повідомлялось раніше, у вересні в Африці пройшов сильний снігопад. Місцями кучугури досягали до двох метрів.

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