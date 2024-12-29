Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 29 декабря, осадков не будет. Хотя стоит быть внимательными из-за тумана, видимость ожидается не более 200-500 м.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве в течение суток 0-2° тепла. Утром и утром 29 декабря туман, видимость 200-500 м, І уровень опасности, желтый.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла (ночью в Карпатах 2-7° мороза, днем на крайнем юге 1-6° тепла).

Облачно. Без существенных осадков. В западных, северных и центральных областях ночью и утром туман, слабый гололед. На дорогах западных областей местами гололедица.

Снегопад в Бостоне

Бостон подвергся сильнейшему снегопаду за последние три года. В период с вечера 20 декабря до утра 21 декабря выпало 7,6-15,2 см снега в восточном Массачусетсе, Род-Айленде и восточном Коннектикуте.

В частности, на стадионе Фенвей Парк зафиксировано 15,2 см снега, а в аэропорту Логан - 13,2 см. Это самое большое снежное накопление в городе со времени снежной бури в январе 2022 года.

Как сообщалось ранее, в сентябре в Африке прошел сильный снегопад. Местами сугробы достигали до двух метров.

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