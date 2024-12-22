Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 22 грудня, в Україні очікуються дощі, місцями зі снігом. Але на півдні вдень буде дуже тепло, до 10°.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Хмарно з проясненнями. У південній частині, східних та більшості центральних областей дощі, вночі подекуди з мокрим снігом; на решті території без опадів, лише на крайньому заході вдень невеликий мокрий сніг.
Вітер північно-східний, в західних областях південний, 5-10 м/с.
Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла (вночі в Карпатах 9- 14° морозу), у південній частині та на Дніпропетровщині 1-6° тепла, у Криму 5-10° тепла.
Хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура по області протягом доби від 3° морозу до 2° тепла; у Києві близько 0°.
Погода в Україні 22 грудня (facebook.com/UkrHMC)
З огляду на тенденції останніх років і попередні прогнози синоптиків, поточна зима в Україні може бути не надто суворою.
Зокрема, синоптики очікують, зважаючи на тенденції, що буде дедалі більше періодів із теплими днями і дедалі менше періодів із холодними днями.
При цьому певні періоди холоду цієї зими, звісно ж, будуть. І до них потрібно готуватися.
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