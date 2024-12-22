RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 22 декабря, в Украине ожидаются дожди, местами со снегом. Но на юге днем будет очень тепло, до 10°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно с прояснениями. В южной части, восточных и большинстве центральных областей дожди, ночью местами с мокрым снегом; на остальной территории без осадков, лишь на крайнем западе днем небольшой мокрый снег.

Ветер северо-восточный, в западных областях южный, 5-10 м/с.

Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла (ночью в Карпатах 9- 14° мороза), в южной части и на Днепропетровщине 1-6° тепла, в Крыму 5-10° тепла.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области в течение суток от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве около 0°.

Погода в Украине 22 декабря (facebook.com/UkrHMC)

 

Зима в Украине

Учитывая тенденции последних лет и предварительные прогнозы синоптиков, текущая зима в Украине может быть не слишком суровой.

В частности, синоптики ожидают, исходя из тенденций, что будет все больше периодов с теплыми днями и все меньше периодов с холодными днями.

При этом определенные периоды холода этой зимой, конечно же, будут. И к ним нужно готовиться.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в УкраинеПогодаПогода в КиевеПогода на день