Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Облачно с прояснениями. В южной части, восточных и большинстве центральных областей дожди, ночью местами с мокрым снегом; на остальной территории без осадков, лишь на крайнем западе днем небольшой мокрый снег.

Ветер северо-восточный, в западных областях южный, 5-10 м/с.

Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла (ночью в Карпатах 9- 14° мороза), в южной части и на Днепропетровщине 1-6° тепла, в Крыму 5-10° тепла.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области в течение суток от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве около 0°.

Погода в Украине 22 декабря (facebook.com/UkrHMC)